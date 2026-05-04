Haberler

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de küme düşme hattına gerileyen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

Süper Lig'de son olarak lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e kaybederek küme düşme potasına gerileyen başkent temsilcisi Gençlerbirliği’nde sıcak saatler yaşanıyor.

VOLKAN DEMİREL İLE YOLLAR AYRILDI İDDİASI

Reşat Can Özbudak'ın haberine göre; Süper Lig'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla küme düşme hattına kadar gerileyen kırmızı-siyahlılarda, teknik direktör Volkan Demirel ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kulüp kanadından henüz resmi bir açıklama gelmese de, tarafların ayrılık konusu üzerinde anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı dile getiriliyor. 

SEZON PERFORMANSI

Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Volkan Demirel, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

gittiği her takımı ligden düşüren adam olarak tarihe geçti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kafedeki doğum günü kutlaması kana bulandı
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kafedeki doğum günü kutlaması kana bulandı
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor

İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor