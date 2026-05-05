Haberler

Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı

Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı Haber Videosunu İzle
Başıboş köpekler buzağıyı parçaladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 4 aylık bir buzağı telef oldu.

Yeşilyurt Mahallesinde Ali Sağlamer'e ait 4 aylık buzağı, sabah erken saatlerde ahırda bulunduğu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin sürükleyip dışarı çıkardığı buzağı telef oldu. Olayın sabah saatlerinde fark edilmesi üzerine mahalle sakinleri köpekleri uzaklaştırdı.

"AZ DAHA YETİŞMESEM DİĞER BUZAĞIYA DA ZARAR VERECEKTİ"

Buzağıların sahibi Ali Sağlamer, şafak vakti buzağısının köpekler tarafından parçalandığını belirterek, "Az daha yetişmesem diğer buzağılara da zarar vereceklerdi. Onları kurtardım ama bu hayvanım telef oldu. Bunlarla ilgilenilmesini istiyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak

Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı
Fırtınada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur toprağa verildi

Daha 23 yaşındaydı! Hayatının baharında toprağa verildi
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı

Şoförün bakışlarından korktu, canını hiçe sayıp araçtan atladı
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı

Saatler süren mücadeleyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti

Başkanlık hayali kurarken adaylık fikrini değiştirten iki büyük sorun