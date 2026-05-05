TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

Kocaeli Darıca’da TikTok üzerinden eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek TikTok'tan yayın açan kadının, emniyetin müdahalesi sonrası gerçeği itiraf ettiği ve daha fazla izlenme almak için kendini yaralayarak olayı kurguladığı ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir kadın, TikTok üzerinden açtığı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

EMNİYET BASKININDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine adrese giden emniyet ekipleri, olayın iddia edildiği gibi olmadığını belirledi. Şüpheli kadın, daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığını ve olayın kurgu olduğunu itiraf etti.

“HALKI YANILTICI BİLGİ” SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından kadın, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErcan Guntemur:

Kapatın şu tik tok gitsin yoksa bitmeyecek bunlar

Haber YorumlarıMehmet Genç:

Memleket iyiye gitmiyor .. Tiktok acilen kapatılmalı.. Bu tarz şahısların ruh halini anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Galiba az zaman kaldı güneşin batıdan doğuşuna

Haber YorumlarıDüşünür:

Agabenın 24 yılınınn ozetı

Haber YorumlarıSefhan hancerli77:

Bende katiliyorum bu tiktok kapatilmasina Cogu hanimefendiler bu tiktok yuzunde bosanmalar ve aldatmalar cogaldi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

