Türkiye'den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı

Milli Savunma Bakanlığı, SAHA Expo’da Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırımhan’ı görücüye çıkardı. 6000 kilometre menziliyle Türkiye stratejik caydırıcılıkta yeni bir lige yükseldi.

  • Türkiye, SAHA Expo fuarında ilk kıtalararası balistik füzesi 'Yıldırımhan'ı tanıttı.
  • Yıldırımhan'ın menzili 6.000 kilometre, hızı Mach 9 ile Mach 25 arasında.
  • Füze, sıvı nitrogen tetroksit yakıtlı dört roket motoruyla hipersonik hızlara ulaşabiliyor.

Türkiye, savunma ve havacılık sanayiinin devlerini buluşturan SAHA Expo fuarında tarihi bir duyuruya imza attı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Türkiye’nin ilk kıtalararası balistik füzesi olan "Yıldırımhan" kamuoyuna tanıtıldı. Sistem, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre Yıldırımhan, 6 bin kilometre menzile ulaşabiliyor. Füzenin Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara çıkabildiği belirtildi.

YÜKSEK HIZ VE MOTOR GÜCÜ ÖNE ÇIKIYOR

Sistemin yakıt olarak sıvı nitrogen tetroksit kullandığı ve dört roket motoruyla tahrik edildiği ifade edildi. Bu yapı sayesinde füzenin hipersonik hızlara ulaşabildiği aktarıldı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AŞMA KAPASİTESİ

Yıldırımhan’ın sahip olduğu hız ve manevra kabiliyeti sayesinde mevcut hava ve füze savunma sistemlerini aşma kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu özelliklerin, sistemin operasyonel etkinliğini artırdığı kaydedildi.

MODERN HARP DOKTRİNLERİNDE YERİ

Açıklamada, sistemin modern harp doktrinleri kapsamında önemli bir unsur olarak değerlendirildiği belirtildi. Yüksek hız ve manevra kabiliyetiyle hedef bölgelere erişim sağlayarak erken uyarı ve önleme imkanlarını sınırladığı ifade edildi.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMihrali:

maşallah barekallah.

Haber Yorumlarıferhat şalvarcıoğlu:

süper haber, ekonomi ve hukuk alanında düzenlemeler gelmeli ki ülkede huzur güven olsun

Haber YorumlarıFatih UYANIK:

inşallah gabar dağında ki petrol gibi olmaz sonu, ya da karadenizde ki doğal gaz gibi. valla çok üzülürüm

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

