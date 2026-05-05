Zehirlendiği düşünülen ve ekipleri teyakkuza geçiren öğrencinin kulaklıkla uyuduğu ortaya çıktı

Eskişehir'de daha önceden ilaçlanan evde yaşayan ve şehir dışındaki annesinin kendisinden haber alamaması üzerine polise haber verdiği 18 yaşındaki üniversite öğrencisinin, kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı öğrenildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.A. (18) isimli üniversite öğrencisinden haber alamayan şehir dışındaki annesi durumu polise bildirdi. Öğrencinin ikamet ettiği dairenin, daha önceden ilaçlandığı bilgisi üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekipler kapıyı ısrarla çalmasına rağmen öğrenciye ulaşamadı. Uzun uğraşlar sonunda kapıyı kırmaya hazırlanan ekiplere G.A. kapıyı açtı. Şahsın kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı ve çalınan zili bundan dolayı duymadı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenci, ekiplerden özür diledi. - ESKİŞEHİR

