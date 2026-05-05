Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Fransa’daki ünlü çıplaklar plajı Cap d’Agde’de, plajda cinsel ilişkiye giren grupların artması tartışma yarattı. Uzun yıllardır bölgeye gelen tatilciler, değişen turist profili nedeniyle ortamın doğasının bozulduğunu savundu. Uyarılara rağmen kurallara uyulmadığı belirtilirken, yoğunluğun arttığı bölgede güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı öne sürüldü.
Fransa’nın güneyindeki ünlü “çıplaklar plajı” Cap d’Agde’de son dönemde yaşananlar tartışma yarattı. Uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden tatilciler, plajda cinsel ilişkiye giren grupların sayısının arttığını belirterek durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.
PLAJDA KURALLAR İHLAL EDİLİYOR İDDİASI
İngiliz basınına konuşan ziyaretçiler, plajda açık şekilde yaşanan bu tür davranışların artık yaygınlaştığını ve bölgenin doğasının değiştiğini savundu. Uyarı tabelalarında “cinsel teşhir” yasaklanmasına rağmen kurallara uyulmadığı öne sürüldü.
ESKİ ZİYARETÇİLER TEPKİLİ
Yaklaşık 30 yıldır bölgeye gittiğini belirten bazı turistler, eskiden yalnızca naturist yaşamın ön planda olduğunu, ancak son yıllarda “farklı amaçlarla gelen” grupların arttığını ifade etti. Bu durumun eski ziyaretçiler ile yeni gelenler arasında ayrışmaya yol açtığı belirtildi.
YOĞUNLUK 40 BİNE ULAŞIYOR
Yaz aylarında günlük ziyaretçi sayısı 40 bine kadar çıkan bölgede güvenlik, polis ve cankurtaran ekiplerinin gün boyu görev yaptığı aktarıldı. Ancak bazı tatilciler alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savunuyor.