Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Fransa’daki ünlü çıplaklar plajı Cap d’Agde’de, plajda cinsel ilişkiye giren grupların artması tartışma yarattı. Uzun yıllardır bölgeye gelen tatilciler, değişen turist profili nedeniyle ortamın doğasının bozulduğunu savundu. Uyarılara rağmen kurallara uyulmadığı belirtilirken, yoğunluğun arttığı bölgede güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı öne sürüldü.

  • Fransa'nın Cap d'Agde çıplaklar plajında cinsel ilişkiye giren grupların sayısı arttı.
  • Plajda 'cinsel teşhir' yasak olmasına rağmen kuralların ihlal edildiği iddia ediliyor.
  • Yaz aylarında plajın günlük ziyaretçi sayısı 40 bine ulaşıyor.

Fransa’nın güneyindeki ünlü “çıplaklar plajı” Cap d’Agde’de son dönemde yaşananlar tartışma yarattı. Uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden tatilciler, plajda cinsel ilişkiye giren grupların sayısının arttığını belirterek durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi.

PLAJDA KURALLAR İHLAL EDİLİYOR İDDİASI

İngiliz basınına konuşan ziyaretçiler, plajda açık şekilde yaşanan bu tür davranışların artık yaygınlaştığını ve bölgenin doğasının değiştiğini savundu. Uyarı tabelalarında “cinsel teşhir” yasaklanmasına rağmen kurallara uyulmadığı öne sürüldü.

ESKİ ZİYARETÇİLER TEPKİLİ

Yaklaşık 30 yıldır bölgeye gittiğini belirten bazı turistler, eskiden yalnızca naturist yaşamın ön planda olduğunu, ancak son yıllarda “farklı amaçlarla gelen” grupların arttığını ifade etti. Bu durumun eski ziyaretçiler ile yeni gelenler arasında ayrışmaya yol açtığı belirtildi.

YOĞUNLUK 40 BİNE ULAŞIYOR

Yaz aylarında günlük ziyaretçi sayısı 40 bine kadar çıkan bölgede güvenlik, polis ve cankurtaran ekiplerinin gün boyu görev yaptığı aktarıldı. Ancak bazı tatilciler alınan önlemlerin yetersiz kaldığını savunuyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

