Gaziantep'te 24 Okulda Eğitime Ara Verildi

(GAZİANTEP)- Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs'taki şiddetli yağış ve fırtına sonrası 61 okulda inceleme yapıldığını, 23 okulda tadilat nedeniyle eğitime 2 gün ara verilirken, Şahinbey'deki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde 3 gün ara verileceğini açıkladı.

Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs 2026'da kentte etkili olan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel nedeniyle bazı okullarda hasar oluştuğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde 61 okulda mühendisler tarafından yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı okullarda tadilat işlemlerinin tamamlandığı, bazı okulların ise geçici olarak başka okullara taşınacağı ya da kısa süreli tadilata alınacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, 24 okulda 5 Mayıs 2026'dan itibaren eğitime ara verildi. 23 okulda eğitime 2 gün ara verilirken, Şahinbey ilçesindeki Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde eğitime 3 gün ara verildi.

Kaynak: ANKA