Haberler

Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı

Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı Haber Videosunu İzle
Kuyumcu 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır sarraflık yaptığı belirtilen bir kişinin, müşterilerine ait emanet ziynet eşyalarıyla ortadan kaybolduğu iddiası ilçede büyük yankı uyandırdı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde uzun yıllardır sarraflık yaptığı belirtilen bir kişi 100 kilogram emanet altınla yurt dışına kaçtı.

DÜKKANI KAPALI GÖREN POLİSİ ARADI

İddiaya göre, yaklaşık 30 yıldır sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı. Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. İş yerinde bulunan yaklaşık 25 kilogram altının muhafaza altına alındığı öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı

Dikkatler İran'dayken Putin ve Zelenski'den sürpriz ateşkes açıklaması
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar! Sebebi bir hayli ilginç
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda