Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Portekiz Süper Ligi’nde sezonun bitimine iki hafta kala dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ligde hiç mağlup olmamasına rağmen şampiyonluk yarışını kaybetti.

PORTO ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Hafta sonu oynanan maçların ardından Porto, en yakın rakibi Benfica ile arasındaki puan farkını 9’a çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. Andre Villas-Boas’ın başkanlığını yaptığı Porto, sezon boyunca yalnızca bir kez mağlup oldu ve istikrarlı performansıyla kupaya uzandı.

10 BERABERLİK ŞAMPİYONLUĞU GÖTÜRDÜ

Sezon boyunca yenilgi yüzü görmeyen Benfica ise 10 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçlar, Lizbon ekibinin puan kayıplarına neden oldu ve şampiyonluk hedefinin uzağında kalmasına yol açtı.

AVRUPA’DA NADİR GÖRÜLEN TABLO

Jose Mourinho’nun öğrencileri, kalan Braga ve Estoril Praia maçlarından da mağlubiyetsiz ayrılması halinde sezonu yenilgisiz tamamlayacak. Buna rağmen Benfica, Avrupa futbolunda nadir görülen “yenilmeden şampiyon olamayan takımlar” arasına adını yazdıracak.

TARİH TEKRAR ETTİ

Benfica benzer bir durumu daha önce 1977-78 sezonunda yaşamıştı. O sezon Porto, daha az beraberlik alarak averajla şampiyonluğa ulaşmıştı.