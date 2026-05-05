Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen Met Gala, bu yıl “Kostüm Sanatı” temasıyla New York’ta moda ve sanatı buluşturdu. Dünyaca ünlü isimler, “Moda Sanattır” kıyafet kuralına uygun çarpıcı tasarımlarla kırmızı halıyı adeta yaşayan bir sergiye dönüştürdü.

KATY PERRY MASKEYLE KIRMIZI HALIDA

Met Gala 2026’da sıra dışı tarzıyla öne çıkan Katy Perry, gözlerini tamamen kapatan maskesiyle kırmızı halıda merak uyandırdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde maskesini çıkaran ünlü şarkıcı, bu anla birlikte hem davetlilerin hem de kameraların odağı haline geldi.

Sarah Paulson, Luke Evans ve Rachel Zegler gibi isimler, gözlerini kapatan aksesuarlarla tamamladıkları kostümleriyle öne çıktı. Bu detay, gecenin trendlerinden biri olarak dikkat çekti.

CARDİ B'NİN KOSTÜMÜ BAĞIRSAĞA BENZETİLDİ

Met Gala 2026’da iddialı tarzıyla dikkat çeken Cardi B, tercih ettiği sıra dışı kostümle sosyal medyanın gündemine oturdu. Organik ve kıvrımlı formuyla dikkat çeken tasarım, bazı kullanıcılar tarafından bağırsağa benzetilerek yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü rapçinin görünümü kısa sürede tartışma yaratırken, kostüm gecenin en çok konuşulan stilleri arasında yer aldı.

BEYONCE 10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Gecenin en dikkat çeken anlarından birine Beyoncé imza attı. Ünlü sanatçı, 2016’dan bu yana ilk kez katıldığı Met Gala’ya eşi Jay-Z ve kızı Blue Ivy Carter ile geldi. Olivier Rousteing imzalı kostümüyle göz kamaştıran Beyoncé, ilk kez gala deneyimi yaşayan kızı için “İnanılmaz görünüyor” ifadelerini kullandı. Blue Ivy’nin yaşı nedeniyle katılımı sürpriz olarak değerlendirilirken, ebeveyn eşliğinde istisna uygulanabildiği görüldü.

HEIDI KLUM KIRMIZI HALIDA CANLI HEYKEL OLDU

Heidi Klum, gecenin en sanatsal görünümlerinden biriyle öne çıktı. Mike Marino tasarımı kostümüyle klasik heykellerden ilham alan Klum, lateks ve spandeks karışımı tasarımı sayesinde mermerden oyulmuş bir figürü andırdı. Ünlü model, kırmızı halıda adeta yaşayan bir sanat eserine dönüştü.

BAD BUNNY TAMAMEN TANINMAZ HALE GELDİ

Bad Bunny ise yine alışılmışın dışına çıktı. Ünlü sanatçı, bastonlu, beyaz saçlı ve detaylı makyajıyla yaşlı bir adama dönüşerek geceye damga vurdu. Gerçekçi görünümüyle dikkat çeken sanatçı, Met Gala’daki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

SABRINA CARPENTER SİNEMAYI MODAYA TAŞIDI

Sabrina Carpenter, sinema ile modayı buluşturan tasarımıyla dikkat çekti. Jonathan Anderson imzalı Dior elbisesi, Audrey Hepburn’ün “Sabrina” filminden ilham aldı. Film şeritlerini andıran detaylar, gecenin en yaratıcı görünümleri arasında yer aldı.

JORDAN ROTH “GÖLGE” TASARIMIYLA SAHNE ALDI

Jordan Roth, Robert Wun tasarımıyla kırmızı halıda farklı bir performans sundu. Kıyafetine eşlik eden gölge figürüyle dikkat çeken Roth, deneyimini “Bu parçanın içinde var olmak büyülü” sözleriyle anlattı.

RIHANNA VE ASAP ROCKY GELENEĞİ BOZMADI

Rihanna ve ASAP Rocky çifti, her yıl olduğu gibi bu yıl da galaya geç katıldı. Rihanna’nın sıvı metal görünümündeki elbisesi gece boyunca en çok konuşulan tasarımlar arasında yer aldı.

BLAKE LIVELY YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Blake Lively, uzun bir aranın ardından Met Gala’ya geri döndü. 2022’den sonra ilk kez kırmızı halıda görülen oyuncu, Atelier Versace imzalı elbisesiyle dikkat çekti.

NAOMI OSAKA'NIN ELBİSESİNİN "KAN" DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

Naomi Osaka, Robert Wun imzalı elbisesinde, kumaştaki kesiklerden fışkırır gibi görünen ve aslında ince tüylerden oluşan “kan” detayları dikkat çekti.

Geceye ayrıca Madonna, Anne Hathaway, Emily Blunt, Hugh Jackman, Gigi Hadid, Hailey Bieber ve Irina Shayk gibi birçok ünlü isim katıldı.

Kaynak: Haberler.com