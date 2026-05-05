Oğuzhan Uğur'un yargılandığı "baraj patladı" davasında karar

6 Şubat depremlerinde yayılan “baraj patladı” iddiasına ilişkin davada Oğuzhan Uğur beraat ederken, şikayetçiler kararın ardından dosyayı istinafa taşıma kararı aldı.

  • Oğuzhan Uğur ve iki kişi, 'Hatay'da baraj patladı' iddiasıyla ilgili davada beraat etti.
  • Mahkeme, avukatlık ücretinin hazine tarafından karşılanmasına hükmetti.
  • Müşteki Hasret Yıldırım, kararı istinafa taşıyacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında sosyal medyada yayılan “Hatay’da baraj patladı” iddiasına ilişkin açılan davada karar çıktı. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki iki kişi beraat ederken, avukatlık ücretinin hazine tarafından karşılanmasına hükmedildi.

2,5 YILLIK YARGI SÜRECİ TAMAMLANDI

Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV üzerinden yayıldığı iddia edilen paylaşıma ilişkin açılan dava, yaklaşık 2,5 yıl süren yargılama sonunda karara bağlandı. Savcılık, sanıkların cezalandırılmasını talep eden mütalaa sunmasına rağmen mahkeme beraat kararı verdi.

“YARDIM FAALİYETLERİ AKSADI” İDDİASI

Davayı açan şikayetçiler, söz konusu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla bölgede panik oluştuğunu ve Hatay’daki yardım çalışmalarının yaklaşık 3,5 saat aksadığını öne sürdü. Bu kapsamda 8 kişinin şikayetiyle dava süreci başlatıldı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

Müşteki konumunda bulunan Hasret Yıldırım, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti. Yıldırım, deprem sürecinde yayılan teyitsiz bilgilerin ciddi sonuçlara yol açtığını savunarak, yardım koordinasyonunun olumsuz etkilendiğini ileri sürdü.

AVUKATLIK ÜCRETİ HAZİNEYE YÜKLENDİ

Mahkeme kararında, Oğuzhan Uğur’un beraat etmesi nedeniyle avukatlık ücretinin hazine tarafından karşılanmasına hükmedildiği belirtildi. Yıldırım, bu duruma da tepki gösterdi.

TARTIŞMALI AÇIKLAMALAR GÜNDEME GELDİ

Yıldırım, dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda Babala TV ekibine yönelik iddialarını da yineledi. Deprem döneminde paylaşılan bazı içeriklerin kamu kurumlarına yönelik yanlış algı oluşturduğunu öne süren Yıldırım, tartışmalı ifadeler kullandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıatilla orhan:

bu memlekette afet anında yardımcı olmaya çalışan insanları, afet zamanı parayla çadır satan insanlar yargılıyor hikaye bu kadar.

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Hakim bir de babalaya tazminat ödenmesine hükmetseydi tam olurdu yani.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

