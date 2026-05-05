Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilecek

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3'üncü toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin 3'üncü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Konsey bünyesinde 'Siyasi ve Diplomatik Komite', 'Askeri ve Güvenlik Komitesi', 'Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi', 'Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi' ve 'Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi' olmak üzere, iki ülkeden ilgili kurumların katıldığı 5 alt komite de yer alıyor.

Toplantı vesilesiyle, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanması da öngörülüyor.

Bu çerçevede bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu toplantı kapsamında; Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her alanda gelişen ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacak iş birliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele alması, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi bünyesindeki komitelerin çalışmalarını gözden geçirmesi, bölgedeki mevcut gelişmelerin, bağlantısallık alanındaki iş birliğinin stratejik önemini bir kez daha teyit ettiğine dikkat çekmesi, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesinin elzem olduğuna işaret etmesi, ABD ile İran arasında süren temas ve görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanmasını teminen, Türkiye'nin yapıcı bir çerçevede katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etmesi, Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizmesi, Netanyahu hükümetinin Gazze'de süren ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki hukuksuz eylemleri karşısında iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla savunulmasının önemine işaret etmesi, Gazze barış anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik olarak yürütülen görüşmeler ile Barış Kurulu'nun çalışmaları hakkında istişarelerde bulunması, İsrail'in Lübnan'daki işgali karşısında, uluslararası toplumun daha caydırıcı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurgulaması ele alınacak.

İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan bir iş birliği ve istişare mekanizması olan konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da, ikincisi toplantısı 18 Mayıs 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilmişti. - ANKARA

