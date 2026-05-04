Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor

1. Lig ekibi Sarıyer'i çalıştıran Servet Çetin'in önümüzdeki sezon 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor'u çalıştırmaya yakın olduğu dile getirildi.

TFF 2. Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor, yeni teknik direktörü belirlemek için harekete geçti.

BATMAN PETROLSPOR'UN HEDEFİ SERVET ÇETİN

Ajansspor'un haberine göre; Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörlük koltuğu için Servet Çetin'i gündemine aldı. Haberde, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine Sivasspor ile başlayan, ardından Amedspor'u çalıştıran ve 16 Ekim 2025'te Sarıyer ile anlaşan 45 yaşındaki Servet Çetin'in gelecek sezon 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor'u çalıştırmaya yakın olduğu dile getirildi. İki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. 

BÜYÜK FARKLA ŞAMPİYON OLDU 

Batman Petrolspor, sezonu 83 puanla lider bitirerek en yakın takipçisi Muğlaspor'un 11 puan önünde şampiyon olmuş ve 1. Lig'e çıkmayı garantilemişti.

