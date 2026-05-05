Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı

Kemal Kılıçdaroğlu’na atfedilen “mutlak butlan” davasına ilişkin açıklamalar, avukatı tarafından “tamamen gerçek dışı” denilerek yalanlandı; gelişmenin ardından ilgili haberler yayından kaldırıldı.

  • Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atfedilen 'mutlak butlan' davasına ilişkin ifadeler avukatı Celal Çelik tarafından yalanlandı.
  • Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu röportajı vermediğini ve açıklamaları yapmadığını belirtti.
  • Yalanlamanın ardından iddiaları içeren haberler birçok internet sitesinden kaldırıldı.

Bazı medya kuruluşlarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na atfedilen “mutlak butlan” davasına ilişkin ifadeler gündem olurken, söz konusu iddialar kısa sürede yalanlandı.

İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Yayımlanan haberlerde, Kılıçdaroğlu’nun mevcut CHP yönetiminin belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin tutumunu eleştirdiği ve CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda haksızlık yapıldığına inandığını söylediği öne sürüldü. Haberde ayrıca Kılıçdaroğlu’nun, “Ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel’in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık olduğundan şüphem yok” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

AVUKATI YALANLADI

Söz konusu iddialara Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten yanıt geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, haberde yer alan ifadelerin “bütünüyle gerçek dışı” olduğunu belirtti. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun böyle bir röportaj vermediğini ve söz konusu açıklamaları yapmadığını ifade etti.

HABERLER KALDIRILDI

Yalanlamanın ardından, Kılıçdaroğlu’na atfedilen sözleri içeren haberlerin birçok internet sitesinden kaldırıldığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
