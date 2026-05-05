Haberler

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek

Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek Haber Videosunu İzle
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Zaza Dayı” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli, Elazığspor için destek videosu paylaştı. Sürmeli, Elazığspor’a hitaben çektiği videoda, “Şampiyon şampiyon şanlı Elazığspor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

  • Ali Sürmeli, Elazığspor için destek videosu yayınladı.
  • Videoda 'Şampiyon şampiyon şanlı Elazığspor'a başarılar diliyorum' dedi.
  • Ali Sürmeli, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Zaza Dayı karakteriyle tanınıyor.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Zaza Dayı” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli, Elazığspor için destek videosu paylaştı.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Ali Sürmeli’nin, Elazığspor için yayınladığı video kısa sürede dikkat çekti. Ünlü oyuncunun son hali de sosyal medyada gündem oldu.

ŞAMPİYONLUK MESAJI VERDİ

Sürmeli, Elazığspor’a hitaben çektiği videoda, “Şampiyon şampiyon şanlı Elazığspor'a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Muş'un Varto ilçesine bağlı Omeriyan köyünden, Zaza kökenli usta oyuncu Ali Sürmeli, Anadolu'nun farklı renklerinde geçen bir çocukluk hikayesine sahiptir. Bir postacı babanın oğlu olarak Solhan, Karlıova, Elazığ, Palu, Kovancılar, Diyarbakır ve Bursa gibi birçok şehirde yaşaması, ona geniş bir perspektif ve zengin bir insan portföyü sunmuştur. Sanat eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başlayan Sürmeli, 1985 yılında mezun oldu. Sahneye ilk adımlarını Sokak Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda attıktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde deneyimlerini pekiştirdi. Kamera karşısındaki yeteneğiyle kısa sürede dikkat çeken Ali Sürmeli, sinema ve dizi dünyasında unutulmaz karakterlere hayat verdi. Yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın üstlendiği 1995 yapımı "Düş, Gerçek, Bir de Sinema" filmiyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Geniş kitlelerce tanınması ise "Deli Yürek" dizisindeki performansıyla gerçekleşti. Türk televizyon tarihinin ikonik figürlerinden biri haline gelen "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisindeki Zaza Dayı karakteriyle izleyicinin hafızasına kazındı. Ardından "Çarpışma" dizisinde canlandırdığı Cansız ve son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"daki Doğan Baba rolleriyle de oyunculuk gücünü bir kez daha kanıtladı. Ali Sürmeli, derinlikli oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla Türk sanat dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Zehirlendiği düşünülen öğrencinin kulaklıkla uyuduğu ortaya çıktı

Üniversiteli genç evde zehirlendi sanıldı! Gerçek çok başka çıktı
Cüneyt Çakır'ın son halini görenler tanıyamadı

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak

TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok