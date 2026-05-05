Haberler

Evde çıkan yangında hayatanı kaybetti

Evde çıkan yangında hayatanı kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRABZON'un Hayrat ilçesinde taş ve ahşap karışımı tek katlı evde çıkan yangında Fatma Ahmetoğlu, hayatını kaybetti.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde taş ve ahşap karışımı tek katlı evde çıkan yangında Fatma Ahmetoğlu, hayatını kaybetti.

Hayrat ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde Dursun Ali Ahmetoğlu'na ait taş ahşap karışımı tek katlı evde dün akşam saatlerinde çıkan yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Dursun Ali Ahmetoğlu, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evde yapılan incelemede Dursun Ali Ahmetoğlu'nun eşi Fatma Ahmetoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Dursun Ali Ahmetoğlu'nun, eşinin de dışarı çıktığını sandığı ancak daha sonra evde kaldığının ortaya çıktığı belirtildi.

Yangında tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 3 milyar dolarlık işlem hacmi olan 38 şüphelinin şirketlerine kayyum atandı

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia: 80 ayrı bombaya bölünen füzelerimiz var

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

Skandal itiraf: Taş atanı öldürüyoruz
Premier Lig kupasının hazırlık sürecine beğeni yağıyor

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler