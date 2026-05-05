Haberler

ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil tekneleri hedef aldığı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, İran’ın ABD savaş gemisini vurduğunu öne sürdüğü olayın ardından gelmesi dikkat çekti. Tahran’ın “vurduk” iddiası Washington tarafından yalanlanırken, karşılıklı hamleler Hürmüz hattında gerilimi tırmandırdı.

ABD’nin İran kıyıları yakınlarında sivil tekneleri hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, bölgede tansiyonu yükseltti.

SİVİL TEKNELER HEDEF ALINDI

İran devlet televizyonunun, ismi açıklanmayan bir ordu komutanına dayandırdığı haberde, ABD’nin İranlı sivil sürat ve yük teknelerine saldırı düzenlediği aktarıldı. Haberde, hedef alınan 6 sürat teknesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na değil, sivillere ait olduğu vurgulandı.

UMMAN HATTINDA SALDIRI

Yerel kaynaklara göre ABD, Umman’dan İran’a yük taşıyan iki küçük tekneyi de hedef aldı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Basra Körfezi’ndeki gemilere Hürmüz Boğazı geçişinde Amerikan donanmasının eşlik edeceğini açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD’nin “Özgürlük Projesi” kapsamında başlattığı bu adımın ardından İran’dan sert uyarılar geldi. İran ordusu, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’na girmesi halinde hedef alınacağını duyururken, Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, bölgenin güvenliğinin İran’ın kontrolünde olduğunu vurguladı.

“ABD GEMİSİ VURULDU” İDDİASI VE YALANLAMA

İran’a bağlı Fars Haber Ajansı, iki füzenin Cask Adası yakınlarında bir ABD savaş gemisini “uyarıları dikkate almadığı için” vurduğunu öne sürdü. İran Donanması da ABD gemilerinin Hürmüz’e girişlerinin engellendiğini açıkladı. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiayı yalanladı. Yapılan açıklamada, hiçbir ABD donanma gemisinin vurulmadığı belirtilerek, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

BÖLGEDE KARŞILIKLI HAMLELER ARTIYOR

İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni bir harita yayımlaması da dikkat çekerken, karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilik bölgedeki gerilimin daha da artabileceğine işaret ediyor

Kaynak: AA / Haydar Şahin
Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu

Beyaz Saray'da silah sesleri! Gizli Servis hemen harekete geçti
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı

Dikkatler İran'dayken Putin ve Zelenski'den sürpriz ateşkes açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu

Son halleri epey korkutucu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama

Süper Lig devinden istiyor: Takımımızda görmek isteriz

İran'ın, 'ABD donanmasını vururuz' tehdidine Trump'tan sert yanıt

Trump'tan İran'a ölüm tehdidi: Bunu yaparsanız sizi yok ederiz
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu

Son halleri epey korkutucu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın

Mustafa Keser'in anlattığı fıkra, MHP'li vekili küplere bindirdi