13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi merkezli olarak 13 ilde 213 ekip ve bin 220 polisin katılımıyla düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 149 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 milyar 50 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulurken, suç örgütünün cephaneliği ve para trafiği de deşifre edildi.

  • 13 ilde 213 ekip ve 1220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi, 149 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, fişek, dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik madde ele geçirildi.
  • Dolandırıcılık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 milyar 50 milyon lira değerinde 237 lüks araç ve 93 taşınmaza el konuldu.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında Asayiş Daire Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’de "iletişim yoluyla dolandırıcılığın merkezi" olarak bilinen bölgeye yönelik çalışma başlattı.

13 İLDE 213 EKİP VE 1220 POLİSLİK DEV OPERASYON: 149 GÖZALTI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Şanlıurfa, Akçakale ve Harran ilçeleri merkezli olmak üzere bin 200 şüpheliden oluşan suç örgütüne yönelik toplam 13 ilde 213 ekip ve bin 220 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şebekenin sadece dolandırıcılık değil, silahlanma ve uyuşturucu trafiğiyle de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca, yüzlerce fişek, çok sayıda dijital materyal, ziynet eşyası ve narkotik maddeler ele geçirildi. Soruşturmanın ilk etabında belirlenen 185 şüpheliden 149’u yakalanarak gözaltına alındı.

1 MİLYAR 50 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SERVETE EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu, suç örgütünün ulaştığı korkunç rakamları gözler önüne serdi. MASAK verileri doğrultusunda dolandırıcılık suçundan elde edildiği ve çeşitli yöntemlerle aklandığı tespit edilen toplam değeri 1 milyar 50 milyon lira olan 237 lüks araç ve 93 taşınmaza (daire, arsa, iş yeri) adli makamlarca el konuldu. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonu ile yürütülen operasyon, "Türkiye Yüzyılı"nda suçla mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini bir kez daha kanıtladı. Gözaltına alınan 149 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, Başsavcılık tarafından oluşturulan bin 200 kişilik havuzdaki diğer isimlere yönelik adli sürecin de derinleşerek devam edeceği öğrenildi.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

