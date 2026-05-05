Tanju Özcan, yasak aşkıyla yazışmaları için eşinden özür diledi

28 Şubat’ta başlatılan operasyon kapsamında “irtikap” suçlamasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “şantaj” iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişmeler yaşandı. Özcan’ın cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada yaptığı kapsamlı savunmanın detayları ortaya çıktı.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Özcan’ın yanı sıra diğer sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ileri bir tarihe ertelendi.

“DÜNYADA İLK KEZ YAŞANIYOR” DEDİ

Savunmasına daha önceki ifadelerini tekrar ederek başlayan Özcan, “Bu dosyada hem müşteki olarak hem de sanık olarak yargılanıyorum. Dünya’da ilk kez yaşandığını düşündüğüm bir hukuki süreç yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“ŞANTAJ SUÇLAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

Bolu Gazetesi'nin paylaştığı bilgilere göre; kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Özcan, “Tarafıma yöneltilen şantaj suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir suçu işlemedim” dedi. İddianamenin tek bir cümleye dayandığını savunan Özcan, “Benimle birlikte olmak zorundasın” şeklindeki iddia edilen ifadenin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

“MESAJLAR ÇARPITILDI” İDDİASI

Dosyadaki mesaj kayıtlarının bağlamından koparıldığını belirten Özcan, bu içeriklerin şantaj suçunu oluşturmadığını ifade ederek "Bu mesaj kayıtlarında şantaj suçuna ilişkin herhangi bir delil yoktur” dedi.

“AMAÇ İTİBARSIZLAŞTIRMA”

Sürecin hukuki değil siyasi olduğunu savunan Özcan, “Burada amaç cezalandırılmam değil, mesaj içerikleriyle itibarsızlaştırılmamdır” ifadelerini kullandı.

“EŞİME KARŞI ÖZÜR BORCUM VAR”

Savunmasında özel hayatına da değinen Özcan, mesajlaşmalar nedeniyle eşine karşı özür borcu olduğunu dile getirdi. Ancak bunun suç kapsamında değerlendirilemeyeceğini söyledi.

ADALET BAKANIYLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Özcan, sürecin başında Adalet Bakanı Akın Gürlek’i aradığını belirterek, bu adımı sonradan hata olarak değerlendirdiğini ifade etti. Dosya bilgilerinin basına sızdırıldığını öne süren Özcan, savunması alınmadan kamuoyunda yargılandığını savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyanın esasına ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 5 Haziran 2026 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği; Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. Şantaja aracılık ettikleri iddiasıyla Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin de dosyada yer aldı. Aynı dosyada, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri ve makam odasındaki sözleri nedeniyle Tanju Özcan'ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

"BENİ YANINA ÇAĞIRDI"

Davada mağdur konumundaki Öznur Ç., daha önce verdiği ifadede "Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı. Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu nedeniyle iletişim kurmak zorunda kaldım" demişti.

"BİRLİKTE OLDUK, ŞOFÖRÜ DE İZLEDİ"

Özcan ile bir cinsel birliktelik içinde olduğunu ifade eden Öznur Ç., "Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Haberler.com