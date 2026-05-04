Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı

Trendyol 1. Lig'de play-off oynama hakkı kazanan Bodrum FK, 1 senelik aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyor.

  • Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig normal sezonunu 5. sırada tamamlayarak play-off'a kaldı.
  • Bodrum FK, play-off ilk turunda tek maçlı eleme usulüyle Pendikspor'u konuk edecek.
  • Bodrum FK, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselmiş ve daha önce iki kez play-off finali oynamıştır.

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun son maçında evinde SMS Grup Sarıyer'e 1-0 yenilerek ligi 5. sırada bitiren Sipay Bodrum Futbol Kulübü, play-off için kenetlendi. 

BODRUM FK'DE TEK HEDEF SÜPER LİG

Yeşil-beyazlılar 6'ncı sırada yer alan Atko Grup Pendikspor'la eşleşirken, ev sahibi avantajını da kazandı. Perşembe günü tek ayaklı eleme usulü ile oynanacak maçta Pendikspor'u konuk edecek Bodrum FK tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. 1'inci Lig'de daha önce iki kez play-off finali oynayıp, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başaran Ege temsilcisi taraftarının desteğiyle aynı başarıyı yakalayabilmek adına hazırlıklarına başladı.

''BUNUN İÇİN ÇOK ÇABALADIK''

Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, ev sahibi avantajının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz de yerimiz de Süper Lig. Bunun için çok çabaladık. Sezon boyunca üst sıralarda yer aldık. Direkt Süper Lig'e yükselemesek de play-off hedefimizi tutturduk. Önce Pendikspor maçını geçip ardından üst turda Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü eşleşmesinin galibi ile oynayacağız. Oyuncularımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

İKİ MAÇ DA BERABERE BİTMİŞTİ 

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki maç da berabere sonuçlanmıştı.

Cemre Yıldız
