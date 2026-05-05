Karşı apartmandaki kadına cinsel içerikli el hareketi yaptı
İstanbul’da bir şahsın, karşı apartmandaki kadına camdan cinsel içerikli el hareketi yaptığı ve çevredeki kadınlar ile çocuklara da aynı hareketleri yaptığı iddia edildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük tepki çekerken, videoyu paylaşan çok sayıda kişi yetkililerin şahısla ilgili hareket geçmesi çağrısında bulundu.
İstanbul’da bir şahsın karşı apartmandaki kadına ve çevredeki kişilere yönelik cinsel içerikli hareketler yaptığı iddiası sosyal medyada infial yarattı.
Olay, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin paylaşılmasıyla gündeme geldi. Görüntülerde, bir erkeğin camdan dışarıya doğru uygunsuz el hareketleri yaptığı anlar yer aldı. İddiaya göre şahsın yalnızca karşı apartmandaki kadına değil, çevrede bulunan kadınlar ve çocuklara karşı da benzer davranışlar sergilediği öne sürüldü.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulundu. Paylaşımlarda şahsın kimliğinin tespit edilmesi ve hakkında işlem yapılması gerektiği vurgulandı.
YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI
Görüntüleri paylaşan kullanıcılar, olayın ciddiyetine dikkat çekerek özellikle çocukların da bu davranışlara maruz kaldığı iddiası nedeniyle konunun araştırılmasını istedi. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.