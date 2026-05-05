Volkan Demirel daha odasını boşaltmadan yeni hocayı buldular

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde teknik direktör değişimi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEMiREL GİTTİ, DİYADİN GÜNDEMDE

Kırmızı-siyahlı kulüp, Volkan Demirel ile yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden eski teknik direktörü Metin Diyadin ile görüşmelere başladı.

ANLAŞMA YAKIN

Başkent temsilcisinin Metin Diyadin ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği öğrenildi.

TANIDIK İSİM TERCİH EDİLDİ

Daha önce de Gençlerbirliği’nde görev yapan tecrübeli teknik adamın, takımı ve yapıyı yakından tanıması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Yönetimin, kümede kalma mücadelesinde riske girmemek adına bu kararı aldığı ifade edildi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Gençlerbirliği’nin başında 9 maça çıkan Metin Diyadin, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.