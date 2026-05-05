Haberler

İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu

İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran arasında gerginlik yeniden tırmanırken ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir yakıt ikmal uçağının Hürmüz Boğazı üzerinde “7700” acil durum sinyali verdiği bildirildi. Sinyalin ardından uçağın radar ekranlarından kaybolduğu iddia edildi.

  • ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135R yakıt ikmal uçağı, Hürmüz Boğazı üzerinde '7700' acil durum kodu yayınladı.
  • Uçak, acil durum kodunun ardından irtifa kaybetti ve sivil havacılık radarlarından kayboldu.
  • Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden iki H125 helikopteri acil kodla havalanarak Hürmüz yönüne ilerledi.

Ortadoğu’da art arda yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. İran’ın “ABD savaş gemilerini vurduk” iddiası ve BAE’deki petrol tesisine yönelik saldırının ardından, bu kez ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir yakıt ikmal uçağının Hürmüz Boğazı üzerinde acil durum sinyali verdiği öne sürüldü.

Bölgedeki gerilimin sürdüğü sırada uluslararası uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine dayandırılan bilgilere göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing KC-135R Stratotanker tipi havadan yakıt ikmal uçağı İran açıklarında uçuş gerçekleştirdiği esnada “7700” kodunu yayınladı. Havacılıkta “genel acil durum” anlamına gelen bu sinyal, uçakta ciddi bir teknik arıza, kabin basıncı kaybı ya da dış kaynaklı bir tehdit ihtimaline işaret ediyor.

UÇAK RADAR EKRANLARINDAN KAYBOLDU

Acil durum kodunun ardından söz konusu uçağın Hürmüz Boğazı üzerindeki rotasında irtifa kaybettiği ve kısa süre sonra sivil havacılık radarlarından kaybolduğu iddia edildi. Uçağın akıbetine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, denize düşüp düşmediği, acil iniş gerçekleştirip gerçekleştirmediği ya da bölgeden ayrıldığına dair bilgiler netlik kazanmadı.

KATAR’DAKİ ÜSSE HAREKETLİLİK

Gelişmenin ardından Katar’da bulunan ve ABD’nin bölgedeki en önemli üslerinden biri olarak bilinen El Udeyd Hava Üssü’nde hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. İki adet H125 tipi helikopterin acil kodla havalanarak Hürmüz yönüne ilerlediği belirtilirken, bu durum arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Öcalan için statü önerisi

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi

Dünyanın en çılgın galası! Kırmızı halıya bu kostümler damga vurdu
Yürek dağlayan fotoğraf: Bir aile 4 tabut

4 kişilik aile artık yok