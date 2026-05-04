Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, önde olduğu mücadelede 13 dakikada yediği 3 golle Everton karşısında 3-1 geriye düştü. Manchester City, son anlarda skoru 3-3'e getirse de galibiyeti bulamadı ve maç eksiğiyle lider Arsenal'in 5 puan gerisine düştü.
Premier Lig'in 35. haftasında Everton ile Manchester City karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti.
MANCHESTER CITY 13 DAKİKADA DARMADAĞIN
Manchester City, 43. dakikada Jeremy Doku ile 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda muhteşem bir geri dönüş yapan Everton, 68 ve 81. dakikada Thierno Barry, 73. dakikada Jake O'Brien'ın golleriyle 3-1 öne geçti.
SKOR 3-3'E GELSE DE GALİBİYET OLMADI
Bu gollerin ardından rakip kaleye yüklenen Manchester City, 83. dakikada Erling Haaland ile skoru 3-2'ye getirdi. Baskısını iyice artıran konuk ekip, Jeremiy Doku'nun 90+7'de attığı enfes golle skoru 3-3 yaptı ancak bu gol galibiyet için yeterli olmadı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK KAYIP
Bu sonuçla birlikte 1 maç eksiği bulunan Manchester City, 71 puanla lider Arsenal'in 5 puan gerisinde kaldı. Everton ise 48 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Brentford'ı sahasında ağırlayacak. Everton, Crystal Palace deplasmanına gidecek.