Haberler

Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı

Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde market çalışanı bir kadın, "Gel annem gel diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın gözaltına alındı.

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan zincir markette, market çalışanı bir kadın, marketin önünde duran sokak kedisini "Gel annem gel diyerek yanına çağırdı.

KEDİNİN YÜZÜNE YAĞ ÇÖZÜCÜ SPREY SIKTI

Kadın, elinde bulunan yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı. Kedi, arabanın altına sığınırken, kadın arabanın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşananları başka bir kadın, "Yazık hayvana" diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sanal medyada yayılırken, kadın bugün polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Tüm dikkatler İran'dayken, Putin'den sürpriz ateşkes kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da

Sözleşmesi uzadı! 1 yıl daha Galatasaray'da
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Küçücük bedenini battaniyeye sardılar
Galatasaray'da 4-1'lik ağır yenilginin nedeni ortaya çıktı

4-1'lik hezimetin nedeni ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568

İşte Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor

İlk görüşmeler yapıldı! Fenerbahçe golcü transferinde bombayı patlatıyor
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı