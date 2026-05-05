Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 63 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 63 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

  • İstanbul merkezli 5 ilde helikopter destekli operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 1 uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kg uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
  • Örgüt lideri Ş.B.'nin cezaevinde olduğu ve örgütün kurşunlama, yaralama, uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı belirlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve fişek ele geçirildi. İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde suç faaliyetlerinde bulunan silahlı organize suç örgütünü takibe aldı. Yapılan incelemelerde, örgütün liderliğini yapan ve daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Ş.B.'nin yaptığı tespit edildi. 

5 İLDE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI

Suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Örgüt liderinin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyelerine ve para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı, bu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. Önceki tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da örgüte yönelik yakalamalar yapıldığı, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 38 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli 5 ilde helikopter destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Tunceli Belediyesinden 'şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın' uyarısı

Vatandaşlara uyarı: Ne için ne de yemek yapımında kullanın
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum