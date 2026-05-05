İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne operasyon: 63 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve fişek ele geçirildi. İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Başakşehir başta olmak üzere kent genelinde suç faaliyetlerinde bulunan silahlı organize suç örgütünü takibe aldı. Yapılan incelemelerde, örgütün liderliğini yapan ve daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan Ş.B.'nin yaptığı tespit edildi.

5 İLDE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON YAPILDI

Suç örgütünün çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Örgüt liderinin, kurşunlama ve yaralama eylemlerini örgüt üyelerine ve para karşılığı üçüncü kişilere yaptırdığı, bu eylemlerin esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. Önceki tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da örgüte yönelik yakalamalar yapıldığı, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 38 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli 5 ilde helikopter destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı