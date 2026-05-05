Hüseyin Çelik'ten tartışma yaratacak öneri: Tunceli'nin adı değiştirilsin

Doğru Yol Partisi’nde siyasete başlayıp AK Parti’nin kurucu kadrosunda yer alan ve 2003-2009 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüten Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün yapılması gereken şey Tunceli adının ‘Dersim’ olarak değiştirilmesidir” ifadelerini kullandı.

DERSİM OLAYLARINA VURGU YAPTI

Çelik, 4 Mayıs 1937’de başlayan ve 1938 sonuna kadar süren Dersim olaylarının toplumun hafızasında derin izler bıraktığını belirterek, yaşanan acıların aradan geçen yıllara rağmen etkisini koruduğunu ifade etti.

“DEVLET GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞMELİ”

Açıklamasında hukuk devleti vurgusu yapan Çelik, devletin geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşmesi gerektiğini belirterek, “Hakikat bütün açıklığıyla ortaya konulmalı ve gerekiyorsa sorumluluk alınabilmelidir” dedi.

ERDOĞAN’IN ÖZÜR SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte Dersim olaylarına ilişkin yaptığı “Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ben özür dilerim” açıklamasını hatırlattı.

DERS KİTAPLARI VE İADE-İ İTİBAR VURGUSU

Çelik, ders kitaplarında tarihi gerçeklere yer verilmesi gerektiğini ifade ederken, özrün gereği olarak iade-i itibar yapılmasını ve Tunceli isminin “Dersim” olarak değiştirilmesini önerdi.

