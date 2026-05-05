"CHP için mutlak butlan kararı yazıldı" iddiasına Bahçeli'den ilk yorum

'CHP için mutlak butlan kararı yazıldı' iddiasına Bahçeli'den ilk yorum
MHP lideri Bahçeli, kulislerde konuşulan "Mutlak butlan kararı yazıldı" iddialarıyla ilgili "CHP'nin parçalanmasına müsaade edilmemeli" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kulislerde konuşulan “CHP için mutlak butlan kararı yazıldı” iddialarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli’ye, “Mutlak butlan kararının yazıldığı ancak açıklamanın siyasi konjonktür nedeniyle ertelendiği” yönündeki iddialar soruldu.

“CHP’NİN PARÇALANMASINA MÜSAADE EDİLMEMELİ”

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan Bahçeli, CHP’nin köklü bir siyasi parti olduğuna dikkat çekti. Bahçeli, “CHP, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana var olan önemli bir siyasi partidir. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

“MİLLETLE BULUŞMAYI TERCİH ETSİN”

Bahçeli açıklamasında, CHP’ye yönelik değerlendirmelerini de sürdürdü. CHP’nin ayrışma ve sert eleştiriler yerine toplumla buluşması gerektiğini belirten Bahçeli, “CHP, ayrımdan, sert eleştirilerden, beraber olanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun” dedi.

Abdullah Karlıdağ
