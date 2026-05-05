Haberler

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü Haber Videosunu İzle
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Super Bowl'da yaptığı performansla dünyayı kasıp kavuran şarkıcı Bad Bunny'nin kostümü Met Gala'ya damga vurdu. 32 yaşındaki şarkıcı yaşlı bir adama dönüşerek tanınmaz hale geldi.

  • 32 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, 2026 Met Gala'da protez makyajla yaşlı bir adama dönüştü.
  • Bad Bunny'nin protez makyajını, Heidi Klum'un Cadılar Bayramı kostümlerine imza atan Mike Marino yaptı.
  • Bad Bunny, şubat ayında Super Bowl devre arası performansıyla gündeme gelmişti.

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen 2026 Met Gala, dikkat çekici kostümlerle kırmızı halıda görsel bir şölene sahne oldu. Geceye katılan isimler arasında Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny, sıra dışı görünümüyle öne çıktı.

PROTEZ MAKYAJLA YAŞLI ADAMA DÖNÜŞTÜ

Grammy ödüllü 32 yaşındaki sanatçı, galaya özel hazırlanan protez makyajla yaşlı bir erkek görünümüne büründü. Yüz hatlarının yanı sıra ellerindeki detaylara kadar uygulanan yaşlandırma çalışması, şarkıcıyı neredeyse tanınmaz hale getirdi.

KLASİK ŞIKLIK VE TARİHİ GÖNDERME

Bad Bunny, tamamen siyah özel dikim smokini ve boynuna bağladığı büyük fiyonkla kırmızı halıda boy gösterdi. Sanatçı, bu tercihiyle tasarımcı Charles James’in 1947 tarihli “Bustle” elbisesine gönderme yaptı. Kombinini bastonla tamamlayan şarkıcı, performatif tarzını kostümüyle de sürdürdü.

MAKYAJIN ARKASINDA TANIDIK BİR İSİM VAR

Ünlü şarkıcının dikkat çeken dönüşümüne, daha önce Heidi Klum’un sıra dışı Cadılar Bayramı kostümlerinde imzası bulunan makyaj sanatçısı Mike Marino imza attı.

SUPER BOWL PERFORMANSIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Bad Bunny, şubat ayında NFL’in şampiyonluk maçı Super Bowl’un devre arası gösterisinde sahne alarak geniş yankı uyandırmıştı. Tamamen İspanyolca şarkılardan oluşan performansı sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine hedef olan sanatçı, sahnesinde doğrudan yanıt vermek yerine “Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir” mesajını paylaşmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi

Trump için tehlike çanları çalıyor
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi

Dünyanın en çılgın galası! Kırmızı halıya bu kostümler damga vurdu
Çin'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Ülkeyi sarsan fabrika patlamasında bilanço ağırlaşıyor