Çığ altında kalan çobanın cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ felaketinde kaybolan çobanın cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı.

Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bülent Gezer ise kar altında kayboldu.

Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve arama kurtarma ekiplerince başlatılan çalışmalar, çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle 4'üncü gününde durduruldu. 3 Ocak'ta geçici olarak ara verilen çalışmalara rağmen ekipler bölgede günlük ölçüm, gözlem ve risk analizlerini sürdürdü. Yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin azalması üzerine arama faaliyetlerine yeniden başlandı.

Aradan geçen 122 günün ardından yeniden başlatılan çalışmaların 5'inci gününde 125 gün sonra Bülent Gezer'in cansız bedeni çığ altından çıkarıldı. - ARTVİN

