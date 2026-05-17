Haberler

Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var Haber Videosunu İzle
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Bulgaristan temsilcisi Dara, şampiyonluğunun ardından Türkiye’ye özel mesaj gönderdi. Türk hayranlarına teşekkür eden Dara, Türkçe öğrenmeye çalıştığını söylerken, “Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı” ifadeleriyle dikkat çekti.

Bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 70. Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinde Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” isimli şarkısıyla birinciliğe ulaştı.

EUROVISION'U BULGARİSTAN KAZANDI

Jüri ve seyirci oyları sonucunda 516 puan alan Dara, yarışmayı açık ara farkla kazandı. İsrail 343 puanla ikinci olurken, Romanya ise 296 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İSRAİL PROTESTOLARI DAMGA VURDU

İsrail’in yarışmaya katılması nedeniyle İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya Eurovision’u boykot etti. Final gecesinde İsrail temsilcisi protestolarla karşılaşırken, yarışma siyasi tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

“TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜRLER”

Şampiyonluğun ardından Türk hayranlarına seslenen Dara, Türkiye’ye özel mesajıyla dikkat çekti.

Kendisine verilen destek için teşekkür eden Bulgar şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’ye teşekkürler. Yakında tekrar gelmeyi çok isterim. Eşim Türk, bu yüzden gelmemek olmazdı. Zamanım oldukça, hemen hemen her hafta biraz Türkçe çalışıyorum. Bir dahaki sefere bu röportajı yaptığınızda, sizi daha fazla cümleyle şaşırtabilirim.”

TÜRK GELİNİ ÇIKTI

Eşinin Türk olduğunu belirten ve Türkçe öğrenmeye çalıştığını açıklayan Dara’nın açıklamaları, kısa sürede Türk hayranlarının ilgisini çekti. Eurovision birincisinin Türkiye mesajı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İlgili Haberler
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandıİsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak

Korkulan oluyor! Gözler bu haftada
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı

Eurovision finaline damga vuran an: İsrailliler ne yapacağını şaşırdı
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren görüntü! Hepsi varilin içinden çıktı
'İlahi adalet' hemen tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı

İlahi adalet! Kediye yaptıklarından sonra başına gelene bakın
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi

Ringde değil direksiyondayken saldırdı: Boksör turist hastanelik etti
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de

İmzalar atıldı! Arda'dan sonra Real Madrid'de bir Türk daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü

4 çocuğu kurtarmak için ölüme atladı: Eski dövüşçünün sonu kahretti
La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var

Böyle bir lig yok! Tam 12 takım küme düşebilir
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı

Trump'ı çıldırtacak! Avrupa ülkeleri İran'ın kapısında sıraya girdi
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Antalya'da evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi: 1 yaralı

Evde patlayan tüp binayı harabeye çevirdi: 1 ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçinin konserini böyle takip etti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

Zeydan Karalar ameliyat masasına yattı, son durumu kendisi açıkladı

İsrail'de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı

Ülkede korku yaratan patlamanın sebebi bambaşka çıktı

Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi: İtfaiye pencereden girdi, dışarıda olduğu ortaya çıktı

Ekipleri alarma geçirdi, kendisi bambaşka bir yerde çıktı
Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti

Sosyal medyada başlayıp parkta devam eden tartışmada kan aktı

Kocaeli'deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu

Gençlik buluşmasına damga vuran Erdoğan ve Ayasofya koreografisi
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Abdullah Avcı: Fenerbahçe'yi çok istemiştim

Süper Lig devinin kapısından dönmüş! Nedeni sosyal medyadaki tepkiler
Atlanta’da yolcusu olmayan otonom araçlar mahalleyi istila etti

Sürücüsüz otomobiller mahalleyi istila etti! 50'si aynı anda tur attı
Yunanistan, Türkiye'deki müfredat değişikliğinden rahatsız oldu

Yunan basınına manşet oldu

Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Güney Kore'de Hyeon-gyu Oh kararı

Süper Lig'de 4 ayda harikalar yaratmıştı! Sonunda istediği oldu

Futbolseverlere müjde! A Milli Takım'ın hazırlık maçları şifresiz kanalda

Dev maçlar şifresiz kanalda
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da

Süper Lig'in beşincisi belli oldu! Trabzon kupayı alırsa Avrupa'dalar
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu

Resmi açıklama geldi: Sürpriz ayrılık!
Göztepe'nin Avrupa hayaline Samsunspor darbesi

Göztepe'nin Avrupa hayalini bitirdiler!
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş

Trump, Çin'den elleri tamamen boş dönmüş
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı

Yıllar sonra gelen itiraf! Son gününü gözyaşlarıyla anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
Tozu dumana kattı! Kocaeli Stadyumu'nda Zayn Sofuoğlu'ndan motosiklet şovu

7 yaşında tozu dumana kattı
Bundesliga'da nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu

Nefes kesen son! Küme düşen takımlar belli oldu
Ergin Ataman, İsrailli başkana savaş açtı

İsrailli başkana savaş açtı!
Şırnak ve Batman’a turizmde “Kadim Şehirler Yolu” katkısı

İki ilimize turizmde “Kadim Şehirler Yolu” katkısı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Ünlü hukukçudan Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı sürecine sert tepki

Rasim Ozan Kütahyalı'nın kelepçeli görüntülerine tepki: Hukuka aykırı
Icardi ile görüşmeler başlıyor! Taraftara bir de müjdeli haber geldi

Icardi'de büyük müjde!
Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro: “Gelecekten Gelen Çocuk” okullarda

Sıfır Atık Vakfı’ndan çocuklara özel interaktif tiyatro
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün devre dışı kaldığı dönemde gençliğin eyvahı da kimseye eyvallahı da olmayacak

"Gençliğin eyvahı da kimseye eyvallahı da olmayacak"
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz

ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin kişi mahsur kaldı

Hürmüz'de büyük esaret: Binlerce kişi kapana kısıldı

Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş

Gülistan Doku soruşturmasında yeni delil! Son görüldüğü yerden geçmiş
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi

Hayalleri gerçek oldu: 2. Lig'deler!
Fatih Karagümrük Süper Lig'e galibiyetle veda etti

Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler
FA CUP şampiyonu Manchester City

Tek golle kupa! Şampiyon belli oldu
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe yorumu: Bunların ortadan kalkması lazım

F.Bahçe'deki problemin altını çizdi: Bunların ortadan kalkması lazım
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı

İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı
Mauro Icardi'den paylaşım: Teşekkürler Galatasaray

Icardi'den veda gibi paylaşım

Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Sessiz sedasız ülkeden bile gitti
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Cam silerken dengesini kaybetti: 8. kattan düşen genç kız öldü
Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı

Görüntü Türkiye'den! Vatandaşlar toplanıp şükür duası yaptı
Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı

Yok böyle bir son! Peri masalını bu golle bitirdiler
Eyfel Kulesi’ne Filistin bayrağı asıldı, 6 kişi gözaltına alındı

Filistin Bayrağı Paris'in simgesinde dalgalandı
Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Telefonuna gelen mesajla şoke oldu! Soluğu savcılıkta aldı

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dalgalanıyor

Şampiyon Batman Petrolspor'un bayrağı FSM'de dalgalanıyor
Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

Trump dünyaya ilan etti: İki numara öldürüldü
Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Beşiktaş'ta sıcak saatler! Yönetim olağanüstü toplandı

Dananın kuyruğu kopuyor!
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu
John Travolta Cannes'da gözyaşlarını tutamadı: Bu ödül Oscar'dan bile daha büyük

Ünlü oyuncu Cannes sahnesinde gözyaşlarına boğuldu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu

Büyük panik! Karadeniz'deki ilimize İHA düştü
Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi

Tepki çeken paylaşımı sonrası ilk kez konuştu
Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıl tek imza ile bitti
Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a geri dönüş iddiaları için yanıt

Şenol Güneş'ten açıklama! Taraftarların merakı son buldu
Şampiyonluk geldi ortalık yıkıldı! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Tarihi maç bitince olanlar oldu!
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti 'Tatildeyim' mesajı ortaya çıkardı

İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup cesedini parçalara ayırdı
Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu

Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı

Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 27 kişi yaralandı
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Medikal Estetik Uzmanından Uyarı: Estetik İşlemler...

Medikal Estetik Uzmanından Uyarı: Estetik İşlemler...
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti

Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! İşte beklenen takvim

Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

Bahçeli'ye verilen hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Lewandowski, Barcelona defterini resmen kapattı

Beklenen son gerçekleşti!

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim

Kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik

Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik
ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında

ASELSAN’dan EFES 2026’da gövde gösterisi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı! Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan meydan okuma geldi

Diplomasi Erik Dalı'nın ritmine kapıldı
Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem

Okul saldırıları sonrası başlatıldı! MEB sistemi genişletiyor
Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası

Mesele çok başkaymış! İşte Antalya'daki SGK dosyasının perde arkası
Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz

Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı

Torreira'nın ağladığını gören taraftarlar aynı yorumu yaptı

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'ye Arda piyangosu! Kasa dolacak

Yine Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı

Türkiye'nin Venedik'inde festival coşkusu başladı
Gece yarısı ellerinde fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL'den alıcı buluyor

Gece fenerle topluyorlar! Kilosu 35 TL'den kapış kapış gidiyor
Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti

Kızının paylaşımı pahalıya patladı: El sıkışıp ayrıldım
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti

Fenerbahçe’ye ettiği küfürlere tepki var
Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü

Kim seçilirse seçilsin gelecek! Fener'e yıldız golcü
Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj
Adana'da arkadaşını keserle öldüren şüpheli Antalya'da yakalandı

Cinayet aleti kan dondurdu: Arkadaşını vahşice katletti!
Şoföre tepki yağıyor! İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar

İşte Galatasaraylı futbolcuların ölümden döndüğü anlar
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler

Lavrov'dan gazeteciye tehdit: Bırakmazsan sana silah çekecekler
Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir

Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir
Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu

Putin'in Çin'e gideceği tarih belli oldu
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor

Teknoloji devi üretimi Vietnam’dan İstanbul’a taşıyor
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia

4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi

Geceye damga vuran görüntü! Herkes aynı detaya takıldı

Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor

Gece yarısı kıyamet koptu!

Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı

Öğrencisini sırtında taşıdı
87 gündür kayıp olan Uğur Çalışkan için aramalar yeniden başladı

Bakan Çiftçi devreye girdi: Kayıp genç için ekipler harekete geçti
20 yıllık madenciye son iş gününde emeklilik şakası

20 yıllık madenciye son iş gününde görülmemiş şaka
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü

Dehşet anları! Önüne ne kattıysa ezdi geçti
Antalya'da İsveçli kadın turist otel odasında ölü bulundu

Odaya giren otel personeli korkunç manzarayla karşılaştı

Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı

Esnaf sel suyunda sörf yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti

Ülke çalkalanıyor! Cumhurbaşkanının aklını çelen İranlı oyuncu kim?

'Fazla mesai' tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası

Kartal Belediyesi'nde filmlere konu olacak dolandırıcılık
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor

Bulmak için sabah erkenden dağa çıkıyorlar! Fiyatı altınla yarışıyor
'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
WhatsApp'tan yeni özellik! Mesaj okunmadan silinme dönemi bitiyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor
Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı