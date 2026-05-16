Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Yeni sezonda iddialı hikayeleri ve güçlü oyuncu kadrolarıyla dikkat çeken dört yapım için final kararı çıktı. Televizyon ekranlarında yaşanan sert reyting rekabeti, bazı dizilerin ömrünü kısa tuttu. Beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan yapımlar için kanallar peş peşe final kararı aldı.

İŞTE EKRANLARA VEDA EDEN 4 DİZİ:

Final yapacak dizilerin tarihleri de netleşti.

18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı

19 Mayıs Salı: Kıskanmak

8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları

10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan

“DELİKANLI” REYTİNG KURBANI OLDU

Sezona güçlü bir giriş yapan “Delikanlı”, beklentilere rağmen reytinglerde istediği çıkışı yakalayamadı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin özellikle “Uzak Şehir” karşısında hedeflenen izlenme oranlarına ulaşamadığı öğrenildi. Kanal yönetiminin bu nedenle final kararı aldığı belirtildi.

“KISKANMAK”TA İKİNCİ SEZON PLANI İPTAL EDİLDİ

NOW ekranlarında yayınlanan “Kıskanmak”, sezon başında dikkat çeken projeler arasında yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beklenti oluşturan yapımın ilerleyen bölümlerde reyting kaybı yaşadığı ifade edildi.

Dizinin ikinci sezon için planlandığı ancak son aşamada bu kararın iptal edildiği öne sürüldü. “Kıskanmak”, 19 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak 33. bölümüyle final yapacak.

“CENNETİN ÇOCUKLARI” İÇİN YOLUN SONU

Başrollerini Burak Serdar Şanal ile Buse Meral’in paylaştığı “Cennetin Çocukları” da final kararı alan yapımlar arasına katıldı. Beklenen reyting başarısını yakalayamayan dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi.

“KURULUŞ ORHAN” YÜKSEK MALİYETE TAKILDI

Dönem dizisi olarak büyük bütçeyle hazırlanan Kuruluş Orhan'ın final kararında ise yüksek prodüksiyon maliyetlerinin etkili olduğu iddia edildi. Dizinin beklenen çift haneli reyting oranlarına ulaşamaması nedeniyle projenin sürdürülebilir olmadığı konuşuluyor.

Öte yandan dizinin selefi Kuruluş Osman'da başrol oynayan Burak Özçivit’in ayrılığı sonrası hikayenin “Kuruluş Orhan” adıyla devam etmesi dikkat çekmişti. Başrole Mert Yazıcıoğlu’nun gelmesiyle yeni bir dönem başlasa da bu değişimin reytinglere olumlu yansımadığı belirtildi.