Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

İskoçya Ligi'nde Celtic, Hearts'ı 3-1 mağlup etti ve üst üste 5, toplamda 56. kez şampiyon oldu. Celtic'in mücadelenin son anlarında skoru 3-1 yapmasının ardından İskoç taraftarlar sahaya indi. Sahaya inen taraftarların, Hearts oyuncularını tartakladığı iddia edilirken, Hearts'ın hükmen 3-0 galip ilan edilerek şampiyonluğun konuk ekibe verilebileceği öne sürüldü.

İskoçya Premiership'in son haftasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 3-1 yenen Celtic, üst üste 5, toplamda 56. kez şampiyonluğunu ilan etti. Mücadeleye son saniyelerde yaşananlar damga vurdu. 

SON DAKİKA GOLÜYLE SAHAYA İNDİLER

Nefes kesen mücadelenin uzatma dakikalarında Celtic, skoru 3-1’e getiren golü buldu. Bu golle birlikte stadyumda bayram havası eserken, heyecana yenik düşen yüzlerce Celtic taraftarı bir anda sahaya akın etti.

HEARTS OYUNCULARINA TARTAKLAMA İDDİASI

Saha zemininin ana baba gününe döndüğü o anlarda, güvenliğin yetersiz kalmasıyla ortalık bir anda karıştı. Sahaya inen taraftarların, Hearts forması giyen futbolcuları tartakladığı ve fiziki müdahalede bulunduğu iddia edildi. Konuk ekip oyuncuları tünele ve soyunma odasına zorlukla sığınırken, hakem heyeti de maçı bitirerek soyunma odasının yolunu tuttu.

ŞAMPİYONLUK EL DEĞİŞTİREBİLİR

Yaşanan bu olayların ardından İskoçya Futbol Federasyonu (SFA) acil koduyla toplandı. İskoç basınında yer alan iddialara göre; saha olayları ve rakip takım oyuncularına yönelik saldırılar nedeniyle Celtic’in ağır bir ceza alması gündeme geldi. Haberde, Hearts'ın hükmen 3-0 galip ilan edilebileceği ve şampiyonluğun kendilerine verilebileceği öne sürüldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

