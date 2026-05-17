Fatih'te inşaat demiri İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi; yolcu yaralandı

FATİH'te yol kenarında bulunan inşaat demirleri, seyir halindeki İETT otobüsün altını delerek içeri girdi. Demirin otobüsün içerisinden çıktığı yerde oturan yolcu, ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, inşaat firması yetkilisini, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 1785 plakalı İETT otobüs şoförü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı. Bu sırada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, İETT otobüsünün altını delerek içeri girdi. Demirin otobüsün içerisinden çıktığı yerde oturan yolcu ayağından yaralandı.

SAPLANAN DEMİRİ İTFAYE ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüse saplanan demir ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. İnşaat firması yetkilisi, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol kenarındaki demirler ise kepçe ile kaldırıldı.

OTOBÜSÜN TAVANINA UZANDI

Koltuğun altından çıkarak otobüsün tavanına ulaşan ve oradan da şoför kabinine yakın noktaya kadar uzanan inşaat demiri, içerideki yolcular tarafından görüntülendi. Olayı anlatan bir yolcunun, "Şiş otobüsün içerisine girdi. Şuradan girdi, tavandan öne kadar geldi ve otobüsün içerisi de doluydu" şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

'KADININ AYAĞINA SAPLANDI'

Olaya tanık olan ve sokakta iş yeri bulunan Ümit Çelik, "Yoldan otobüs geçiyor. Yolun karşısında demir var, aracın altından girerek kadının bacağına giriyor. İtfaiye, ambulans, polis geldi. Arabanın altından giriyor demir, içeri girip kadının ayağına saplanıyor. Yolun bu tarafına araç park ediyorlar, mecburen o da demirin üzerinden geçmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı