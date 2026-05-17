Haberler

Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı

Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı Haber Videosunu İzle
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Eurovision 2026 Şarkı Yarışması Büyük Finali’nde, İsrail’in sahne performansı sırasında salonda Filistin bayrağı açıldı. Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen İsrail heyetinin hemen yakınındaki tribünlerde dalgalandırılan bayrak kameralara yansırken, arena dışında da binlerce kişi İsrail’in yarışmaya katılımını protesto etti.

  • 2026 Eurovision Şarkı Yarışması Büyük Finali'nde İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı.
  • Viyana'daki Wiener Stadthalle Arena dışında binlerce eylemci İsrail'in katılımını protesto etti.
  • İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda, İsrail'in katılımını protesto ederek yarışmadan çekildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2026 Eurovision Şarkı Yarışması Büyük Finali, siyasi gerilimlerin ve protestoların gölgesinde kaldı. Yarışmaya katılımı aylardır büyük tartışma konusu olan İsrail'in sahne performansı sırasında, salondaki güvenlik önlemlerine rağmen Filistin bayrağı açıldı.

HEYETİN YAKININDA BAYRAKLI PROTESTO 

Wiener Stadthalle Arena'da gerçekleştirilen büyük finalde, İsrail temsilcisinin şarkısını seslendirdiği esnada tribünlerde hareketli dakikalar yaşandı. İsrail delegasyonuna oldukça yakın bir noktada bulunan seyirciler, canlı performans sırasında Filistin bayrağı açarak tepkilerini dile getirdi. O anlar salondaki diğer izleyicilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Yarışma yönetiminin sıkı bayrak kısıtlamaları ve güvenlik protokollerine rağmen barışçıl protestonun gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

VİYANA SOKAKLARINDA "BOYKOT" SESLERİ 

Sadece salon içi değil, arena dışı da yoğun protestolara sahne oldu. Avusturya polisinin geniş güvenlik çemberine aldığı Wiener Stadthalle çevresinde toplanan binlerce eylemci, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları nedeniyle yarışmadan menedilmemesini sert bir dille eleştirdi.

Göstericiler, Rusya’nın Ukrayna savaşı sonrası yarışmadan ihraç edilmesini hatırlatarak Avrupa Yayın Birliği’ni (EBU) "çifte standart" uygulamakla suçladı. Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Shafi de yaptığı açıklamada, İsrail'in yarışmada yer almasının "sanata, kültüre ve insanlığa bir hakaret" olduğunu savundu.

5 ÜLKE YARIŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

2026 Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımına tepki olarak son yılların en büyük boykot dalgasına ev sahipliği yapıyor. Aralarında İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda'nın da bulunduğu beş ülke, EBU'nun kararlarını protesto ederek bu yılki yarışmaya katılmama kararı almıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçinin konserini böyle takip etti
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren görüntü! Hepsi varilin içinden çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Almanlar Yahudilere 12 puan verdiler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket

Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de

İmzalar atıldı! Arda'dan sonra Real Madrid'de bir Türk daha
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur