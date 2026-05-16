Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Victor Osimhen ile ilgili yorum yaptı. Osimhen'in ekonomik açıdan doğru bir yatırım olduğunu savunan Özbek, Nijeryalı golcüyü 100 milyon Euro'ya bile satmayı düşünmediğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in transfer süreci ve geleceğine dair yorumlarda bulundu. 

''BANA KEYİF VERİYOR''

Şampiyonluk sevincini paylaşan Dursun Özbek, "Camia mutlu. O mutluluğu görmek bana keyif veriyor. Taraftarımıza armağan olsun bu kupa.'' dedi. 

100'E BİLE VERMEM, NEDEN VEREYİM?"

Osimhen transferinin doğru bir yatırım olduğunu ifade eden Dursun Özbek, "Paran olabilir ama inandığın davan için cesaret olacak. Benim için bu kararı almak zor olmadı. Abdullah Kavukcu beni aradığında hiç düşünmeden işi bitirmesini söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde o seviyede bir santrfor 35-40 milyon Euro'dan aşağı değil! 40 milyonu bilinmeyene vermek mi yoksa bildiğimiz, gördüğümüz Osimhen'e 75 vermek mi? Şu an Osimhen'i satışa koysak kaç eder? 100'e bile vermem, neden vereyim? Osimhen bizi cesaretlendirdi. Hem prestij hem fayda olarak üzerine düşeni yaptı. İyi ki transfer ettik." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, 22 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
