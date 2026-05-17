Tunceli'de izinsiz 31 kilo salep yumrusu toplayan 3 kişiye 2 milyon TL ceza

Tunceli'nin Pertek ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, koruma altındaki 31 kilo salep yumrusu bulundu. 3 kişiye toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı.

Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akpazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, 1 çuval ile 1 heybe içerisinde yaklaşık 31 kilo salep yumrusu bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan incelemede, koruma altındaki bitki türleri arasında yer alan salep yumrularının izinsiz toplandığı tespit edildi. Araçtaki C.K. (50), B.B. (40) ve İ.K.'ye (36) 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet kapsamında toplam 2 milyon 97 bin 735 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen salep yumruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
