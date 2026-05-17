ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınına göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları bu hafta yeniden başlayabilir. Tarafların yoğun askeri hazırlık yaptığı öne sürülürken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth olası bir gerilim artışına karşı planlarının hazır olduğunu açıkladı. Donald Trump ise İran’a sert mesaj vererek, “Ya anlaşma yaparlar ya da yok olurlar” ifadelerini kullandı. İran tarafı da saldırıların yeniden başlaması halinde uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90’a çıkarabileceklerini duyurdu.
- New York Times, Orta Doğulu iki yetkiliye dayandırarak ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının bu hafta yeniden başlayabileceğini iddia etti.
- ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre'de olası bir gerilim artışına karşı tırmanma ve güç kaydırma planlarının hazır olduğunu söyledi.
- İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, olası saldırıların yeniden başlaması halinde uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90'a çıkarabileceği tehdidinde bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları yeniden başlatmak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. New York Times’ın Orta Doğulu iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, saldırılar bu hafta içinde yeniden başlayabilir.
Haberde, ABD ve İsrail’in “yoğun hazırlık” içinde olduğu belirtilirken, bunun nisan ayında Pakistan arabuluculuğunda sağlanan ateşkesten bu yana en ciddi askeri hazırlık olduğu ifade edildi.
PENTAGON: GEREKİRSE TIRMANMAYA HAZIRIZ
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kongre’de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin olası bir gerilim artışına karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. Hegseth, “Gerekirse tırmanma planımız var. Gerekirse güç kaydırma planımız da hazır” ifadelerini kullandı.
TRUMP’TAN İRAN’A SERT MESAJ
ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News’e yaptığı açıklamada, İran’ın daha önce üzerinde uzlaşılan anlaşmaları kabul etmediğini savundu. Trump, “Her anlaşmadan sonra ertesi gün sanki hiç konuşmamışız gibi davranıyorlar” dedi.
Haberde, anlaşma maddeleri arasında İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu ABD’ye devretmesinin de bulunduğu aktarıldı.
“YA ANLAŞMA YA YOK OLUŞ”
İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai’nin ise olası saldırıların yeniden başlaması halinde ülkenin uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90’a çıkarabileceği tehdidinde bulunduğu belirtildi.
Trump, İran yönetimine yönelik sert açıklamalarında, “Ya anlaşma yaparlar ya da yok olurlar” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, İran’ın elindeki uranyumu “enkaz altında bırakmak yerine kontrol altına almayı tercih ettiğini” söyledi.