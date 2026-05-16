Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

2018'de hayatlarını birleştiren Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun, evliliklerini sonlandırdı. Çiftin, pazartesi günü Bursa Gemlik Adliyesi'nde sessiz sedasız yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; mahkeme, çiftin 2020'de dünyaya gelen oğulları Marsel'in velayetini anne Cansu Tosun'a verdi.

"BİRBİRİMİZİ ARIYORMUŞUZ" DEMİŞTİ

Yönetmenliğini Can Yücel'in üstlendiği "Familya" adlı dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil'den Tosun, seneler önce verdiği bir röportajında aşklarıyla ilgili “İlk andan itibaren benim aradığım o, onun aradığı benmişim. Birbirimizi arıyormuşuz” açıklamasını yapmıştı.