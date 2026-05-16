Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor

Küresel ölçekte veri güvenliği ve dijital altyapı ihtiyacının önem kazanmasıyla birlikte, bölgedeki çatışma ortamı şirketleri daha güvenli yatırım merkezleri aramaya yöneltti. Bu süreçte Türkiye, teknoloji yatırımları açısından öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Ortadoğu’daki istikrarsızlığın yatırım tercihlerinde değişime neden olduğunu belirterek, yatırımcıların Türkiye ve Avrupa’ya yöneldiğini söyledi.

14 YENİ VERİ MERKEZİ PLANLANIYOR

Türkiye’de dijital dönüşüm yatırımlarının hız kazandığını belirten Avcı, önümüzdeki iki yıl içinde 14 yeni veri merkezi kurulmasının planlandığını açıkladı. Söz konusu projelerin, yüksek hacimli iklimlendirme yatırımlarıyla birlikte teknoloji sektöründe yeni bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Daikin’in “Fusion 30” stratejisi kapsamında yapılacak 100 milyon dolarlık yatırımın, 2030 yılına kadar Türkiye’de Ar-Ge, üretim ve ileri teknoloji alanlarını kapsadığı bildirildi.

Şirketin, finans, e-ticaret ve teknoloji sektörlerine yönelik veri merkezi altyapılarında büyümeyi hedeflediği kaydedildi.

