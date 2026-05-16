Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaların odağında yer alan içerik üreticisi Fatma Soydaş, katıldığı programda tesettür ve yaşam tarzına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ÇEVREM DEĞİŞİRSE TESETTÜRÜM DE DEĞİŞECEK”

Programda yöneltilen “Açılmayı düşünüyor musun hiç?” sorusuna yanıt veren Fatma Soydaş, “Biliyorum ki eğer çevremi değiştirirsem, tesettürüm de değişecek” ifadelerini kullandı. Soydaş’ın açıklamaları kısa sürede tartışma yarattı.

“NEDEN SAMİMİYETSİZ BULUYORSUNUZ?”

Programda sunucu ile Fatma Soydaş arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Sunucunun, “Başındaki başörtüye bakıp bir de hareketlerine baktığımızda bir samimiyetsizlik görüyoruz” sözleri üzerine Soydaş, “Beni neden samimiyetsiz buluyorsunuz?” diye karşılık verdi.

“ABONELERE ÖZEL NE PAYLAŞIYORSUN?”

Programda içerik üreticisinin sosyal medya paylaşımları da gündeme geldi. Sunucunun, “Abonelere özel ne paylaşıyorsun?” sorusuna Fatma Soydaş, “Onu söyleyemiyoruz maalesef” yanıtını verdi.

“AYAK PAYLAŞMAK YAKIŞMAZ”

Programdaki dikkat çeken bir başka diyalog ise ayak paylaşımı üzerinden yaşandı. Sunucu, “Ayak paylaşmak da bence bir Müslüman kadına, özellikle tesettürlü bir kadına yakışmaz” ifadelerini kullandı. Fatma Soydaş ise buna karşılık, “Ben kimim ki hükmü vereceğim yani?” dedi.

Sunucunun “Sana da düşmez zaten” sözleri ise programdaki tartışmanın devam etmesine neden oldu.

Kaynak: Haberler.com