Haberler

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, "Kadir İnanır, pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendi" dedi.

  • Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.
  • Kadir İnanır'a entübasyon gerektirmeden non-invaziv solunum desteği veriliyor.
  • Kadir İnanır'ın sağlık durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendi.

Zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunda ise kısmi iyileşme gözlendiği açıklandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, usta oyuncunun solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını belirtti.

Prof. Dr. Görgen açıklamasında, “15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir” ifadelerini kullandı.

“DÜNDEN BU YANA KISMİ İYİLEŞME GÖZLENDİ”

Kadir İnanır’ın bir süre daha yoğun bakımda kalacağı belirtilirken, sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Başhekim Görgen, “Dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendi” açıklamasını yaptı.

COŞKUN SABAH ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan Kadir İnanır’ı son olarak sanatçı Coşkun Sabah’ın ziyaret etmişti. Sabah’ın, ziyaret sırasında çekilen fotoğraf çok konuşulmuştu.

2024 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı daha sonra taburcu edilmiş, fizik tedavi süreci ise devam etmişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler