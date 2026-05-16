Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, "Kadir İnanır, pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendi" dedi.
- Kadir İnanır, zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.
- Kadir İnanır'a entübasyon gerektirmeden non-invaziv solunum desteği veriliyor.
- Kadir İnanır'ın sağlık durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendi.
Zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunda ise kısmi iyileşme gözlendiği açıklandı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Yoğun bakıma kaldırılan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, usta oyuncunun solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını belirtti.
Prof. Dr. Görgen açıklamasında, “15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir” ifadelerini kullandı.
“DÜNDEN BU YANA KISMİ İYİLEŞME GÖZLENDİ”
Kadir İnanır’ın bir süre daha yoğun bakımda kalacağı belirtilirken, sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.
Başhekim Görgen, “Dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendi” açıklamasını yaptı.
COŞKUN SABAH ZİYARET ETMİŞTİ
Öte yandan Kadir İnanır’ı son olarak sanatçı Coşkun Sabah’ın ziyaret etmişti. Sabah’ın, ziyaret sırasında çekilen fotoğraf çok konuşulmuştu.
2024 YILINDA DA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI
Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçı daha sonra taburcu edilmiş, fizik tedavi süreci ise devam etmişti.