Haberler

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu

Kenan Doğulu dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen gizemli mesajla adeta kabusu yaşadı. İddiaya göre ünlü şarkıcıya gönderilen mesajda, “Otel görüntülerin elimizde. 300 bin doları söylediğimiz hesaba yatır. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız” ifadeleri yer aldı. Büyük şok yaşayan Doğulu, profesyonel bir şantaj ağıyla karşı karşıya kaldığını düşünerek hemen harekete geçti.

  • Kenan Doğulu'ya 'otel görüntülerin elimizde, 300 bin dolar vermezsen savaşmak zorunda kalacağız' şantaj mesajı gönderildi.
  • Kenan Doğulu savcılığa suç duyurusunda bulundu.
  • Savcılık, şüphelilerin kimliği tespit edilemediği ve para transferi gerçekleşmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, telefonuna gelen tehdit ve şantaj mesajıyla sarsıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alınan sanatçı, soluğu adliyede aldı. Ancak savcılıktan dosyaya ilişkin şaşırtıcı bir karar çıktı.

"300 BİN DOLAR VERMEZSEN...

Edinilen bilgiye göre; Kenan Doğulu’nun telefonuna, “Otel görüntülerin elimizde. 300 bin doları belirtilen hesaba yatırmazsan savaşmak zorunda kalacağız” yazılı bir şantaj mesajı gönderildi. Mesaj karşısında vakit kaybetmeyen ünlü sanatçı, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI: TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ 

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. "Tehdit" ve "şantaj" iddialarını titizlikle inceleyen savcılık, yapılan teknik takiplere rağmen çarpıcı bir sonuca ulaştı.

Siber suçlarla mücadele ekiplerinin de dahil olduğu incelemeler neticesinde, mesajların gönderildiği hesapların ve kişilerin kimlikleri tespit edilemedi.

SAVCILIĞIN KARARI 

Savcılık; söz konusu eylemin para transferi gerçekleşmediği için "teşebbüs aşamasında kaldığını" ve şüphelilerin "kimliklerinin belirlenemediğini" gerekçe göstererek dosyada takipsizlik kararı verdi.

Yaşanan bu şok gelişmenin ardından ünlü şarkıcı Kenan Doğulu cephesinden karara itiraz edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu

Bir dönem sona erdi! Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi'den dev vaat

Seçimi kazandıracak dev vaat! Taraftarları heyecan sardı

Kadın doktor, avukat sevgilisinin evinin terasından düştü! O anlar kamerada

Kadın doktor, sevgilisinin evinin terasından düştü! İşte o anlar

Pekin'deki Trump-Şi zirvesinden yansıyan fotoğrafa 'Liyakat' tepkisi

Dev zirveden tartışma yaratan fotoğraf: Herkes aynı detaya takıldı
Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız daha geliyor

Ve Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlattı

57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar