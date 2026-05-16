Göztepe'nin Avrupa hayaline Samsunspor darbesi
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Göztepe, Samsunspor'a 3-0 mağlup olarak Avrupa biletini elinden kaçırdı. Samsunspor ise lige son 6 maçta 5 galibiyet alarak nokta koydu.
SAMSUNSPOR'DAN NET GALİBİYET
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Tanguy Coulibaly, 85. dakikada Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Göztepe'de Heliton, 81. dakikada kırmızı kart gördü.
GÖZTEPE AVRUPA FIRSATINI KAÇIRDI
Bu sonuçla birlikte Göztepe, 55 puanda kaldı ve RAMS Başakşehir'in galibiyetiyle birlikte ligi 55 puanla 6. sırada bitirdi. Ligde oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanan Samsunspor, ligi 51 puanla noktaladı.