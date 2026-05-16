Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Fenerbahçe, altyapısından yetişen kaleci Tarık Çetin’in sözleşmesini 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı.
3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Sarı-lacivertli kulüp, Tarık Çetin’in kontratının 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Fenerbahçe yönetimi genç kaleciyle yola devam etme kararı aldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kalecimiz Tarık Çetin 3 yıl daha Fenerbahçemizde” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Tarık Çetin’in Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetiştiği vurgulandı.
GEÇEN SEZON A TAKIMA YÜKSELMİŞTİ
Tarık Çetin, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe A Takımı kadrosuna dahil edilmişti. Sarı-lacivertliler genç kalecinin gelişimine güveniyor.
“NİCE BAŞARILAR” MESAJI
Fenerbahçe açıklamasında, “Tarık Çetin’e çubuklu formamız altında nice başarılar diliyoruz” denildi. Genç file bekçisinin yeni sezonda da takımda olması kesinleşmiş oldu.