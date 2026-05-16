Yok böyle bir son! 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali 87. dakikada yıkıldı

İskoçya’da Hearts’ın 41 yıllık hegemonyayı bitirme hayali son dakikalarda yıkıldı. Celtic, Maeda’nın 87. dakikadaki golüyle öne geçti, 90+’da boş kaleye attığı golle maçı 3-1 kazanıp şampiyon oldu.

  • Celtic, Hearts'ı 3-1 yenerek İskoçya Premiership'te 56. şampiyonluğunu kazandı.
  • Hearts, 41 yıllık Celtic-Rangers hegemonyasını bitirme fırsatını 87. dakikada yediği golle kaybetti.
  • İskoçya'da 1985'ten bu yana sadece Celtic ve Rangers şampiyon oldu.

İskoçya Premiership’in son haftasında Celtic ile Hearts arasında oynanan tarihi mücadelede kazanan Celtic oldu. Son dakikalarda gelen gollerle rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip şampiyonluğunu ilan etti.

HEARTS TARİH YAZMAYA ÇOK YAKLAŞTI

Celtic Park’ta oynanan mücadele öncesi tüm gözler İskoçya’ya çevrilmişti. 41 yıllık Celtic-Rangers üstünlüğünü sona erdirme fırsatı yakalayan Hearts’a şampiyonluk için 1 puan bile yetiyordu.

İLK GOL HEARTS’TAN GELDİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında Lawrence Shankland attığı golle Hearts’ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sonrası konuk ekip tarihi şampiyonluğa çok yaklaşırken Celtic tribünlerinde sessizlik oluştu.

CELTIC PENALTIYLA HAYATA DÖNDÜ

Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. 45+4’te topun başına geçen Arne Engels skoru 1-1 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

ŞAMPİYONLUK GOLÜ 87’DE GELDİ

Dakikalar 87’yi gösterdiğinde Daizen Maeda sahneye çıktı. Japon yıldızın attığı golle Celtic 2-1 öne geçti ve şampiyonluk kapısını araladı.

90+8’DE FİŞİ ÇEKTİLER

Hearts’ın tüm riskleri aldığı anlarda Celtic bir gol daha buldu. 90+8. dakikada Callum Osmand boş kaleye attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-1.

CELTIC 56. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

Bu sonucun ardından Celtic puanını 82’ye yükselterek lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu ilan etti. Hearts ise 80 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

41 YILLIK HEGEMONYA YIKILMADI

1874 yılında kurulan Hearts, Leicester City benzeri tarihi bir hikayeye çok yaklaşsa da İskoç futbolunda “Old Firm” olarak bilinen Celtic ve Rangers düzenini yıkamadı. 1985’ten bu yana İskoçya’da yalnızca Celtic ve Rangers şampiyon oldu.

MAÇ SONU DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Maçın ardından Celtic taraftarları büyük coşku yaşarken tribünlerde gözyaşları dikkat çekti. Hearts taraftarları ise kaçan tarihi fırsat sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Akın:

kirmizilarin hakki yendi gol ofsayt bence

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

