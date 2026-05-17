Haberler

2 bin rakımda yetişen mantar altınla yarışıyor

2 bin rakımda yetişen mantar altınla yarışıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da yüksek rakımlı dağlarda kendiliğinden yetişen çaşır mantarı, kilogramı 2 bin liradan pazarda satılıyor. Nadir bulunması ve zorlu toplama şartları fiyatı artırıyor.

Erzincan'da yüksek rakımlı dağlarda kendiliğinden yetişen "çaşır" mantarı, pazarda kilogramı 2 bin liradan satışa sunuluyor.

Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplamak için dağların yolunu tutuyor. Özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde yetişen ve yüksek protein değeriyle bilinen çaşır mantarı, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen mantarın bu yıl kilogram fiyatının 2 bin liraya ulaşması dikkat çekti. Vatandaşlar, mantarın nadir bulunması ve zorlu arazi şartlarında toplanmasının fiyatı artırdığını belirtti.

Doğada "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan bölgelerde yetişen çaşır mantarı, çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla çıkıyor. Yörede mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerinde kullanılarak tüketiliyor.

Mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından mantar topladıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, zorlu yürüyüşe rağmen mantarları gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı

Eurovision finaline damga vuran an: İsrailliler ne yapacağını şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçinin konserini böyle takip etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi

Endişelendiren görüntü

Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir

Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız

Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine asla inanamayacaksınız
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta