Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Tünel çıkışında U.Y. (20) idaresindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

KAZANIN ŞOKUYLA KENDİNİ ÇAYA ATTI, KAYBOLDU

Sürücü yaralanırken araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde vefat etti. Araçta bulunan, 18 yaşının altında olan E.N.H. isimli kızın ise olayın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayıp akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürüldü.

ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken Kelkit Çayı'nda kaybolduğu ileri sürülen kızın bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri, son yağışlarda debisi oldukça yükselen nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı