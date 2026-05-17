Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. 18 yaş altı bir kızın ise kazanın şokuyla kendisini Kelkit Çayı’na attığı ve akıntıda kaybolduğu iddia edildi. AFAD ekipleri, debisi yükselen çayda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Kalebaşı Tünel çıkışında U.Y. (20) idaresindeki araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
KAZANIN ŞOKUYLA KENDİNİ ÇAYA ATTI, KAYBOLDU
Sürücü yaralanırken araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde vefat etti. Araçta bulunan, 18 yaşının altında olan E.N.H. isimli kızın ise olayın şokuyla Kelkit Çayı'na atlayıp akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürüldü.
ÇOCUĞU KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken Kelkit Çayı'nda kaybolduğu ileri sürülen kızın bulunması için çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri, son yağışlarda debisi oldukça yükselen nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.