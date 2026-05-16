Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak dev final öncesi PSG kalecisi Matvey Safonov hakkında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

MARY ROCK’TAN SAFONOV’A AÇIK TEKLİF

Rus yetişkin içerik üreticisi Mary Rock, PSG’nin kalecisi Matvey Safonov’a yaptığı paylaşımla gündem oldu. Mary Rock, "Finalde kaç top çıkarırsan, benimle o kadar gece geçirirsin" ifadelerini kullandı.

"KALEYİ GOLE KAPATIRSAN…"

Fenomen isim paylaşımında, "Kaleni gole kapatırsan sabah kahvaltın da benden" sözlerine de yer verdi. Yapılan açıklamalar kısa sürede dikkat çekti.

"ARTIK SADECE KUPAYI DÜŞÜNMEYECEKSİN"

Mary Rock ayrıca, "Arsenal maçında artık sadece kupayı düşünmeyeceksin" ifadelerini kullandı. Paylaşımın sonunda ise "Ben teklifimi yaptım. Gerisi Safonov’un ellerinde" dedi.

GÖZLER DEV FİNALDE

Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali futbol dünyasında büyük heyecan yaratmış durumda. Dev mücadele öncesi yapılan bu paylaşım da final atmosferine damga vuran olaylardan biri oldu.

