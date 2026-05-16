Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...
PSG ile Arsenal arasında oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Rus fenomen Mary Rock’ın PSG’nin kalecisi Matvey Safonov’a yaptığı, "Finalde kaç top çıkarırsan benimle o kadar gece geçirirsin" teklifi dikkat çekti.
- Rus yetişkin içerik üreticisi Mary Rock, PSG kalecisi Matvey Safonov'a finalde çıkaracağı her top için bir gece geçirme teklifi yaptı.
- Mary Rock, Safonov'a kaleyi gole kapatması durumunda sabah kahvaltısının da kendisinden olacağını söyledi.
- 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026'da Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak.
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak dev final öncesi PSG kalecisi Matvey Safonov hakkında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
MARY ROCK’TAN SAFONOV’A AÇIK TEKLİF
Rus yetişkin içerik üreticisi Mary Rock, PSG’nin kalecisi Matvey Safonov’a yaptığı paylaşımla gündem oldu. Mary Rock, "Finalde kaç top çıkarırsan, benimle o kadar gece geçirirsin" ifadelerini kullandı.
"KALEYİ GOLE KAPATIRSAN…"
Fenomen isim paylaşımında, "Kaleni gole kapatırsan sabah kahvaltın da benden" sözlerine de yer verdi. Yapılan açıklamalar kısa sürede dikkat çekti.
"ARTIK SADECE KUPAYI DÜŞÜNMEYECEKSİN"
Mary Rock ayrıca, "Arsenal maçında artık sadece kupayı düşünmeyeceksin" ifadelerini kullandı. Paylaşımın sonunda ise "Ben teklifimi yaptım. Gerisi Safonov’un ellerinde" dedi.
GÖZLER DEV FİNALDE
Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finali futbol dünyasında büyük heyecan yaratmış durumda. Dev mücadele öncesi yapılan bu paylaşım da final atmosferine damga vuran olaylardan biri oldu.