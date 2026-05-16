Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket
Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, şampiyonluk kutlamalarına omuzlarında Filistin bayrağıyla çıktı. Fransız oyuncunun hareketi dikkat çekti.
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Sacha Boey’in yaptığı hareket dikkat çekti.
OMUZLARINDA FİLİSTİN BAYRAĞIYLA SAHNEYE ÇIKTI
Sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey, RAMS Park’taki şampiyonluk kutlamalarına omuzlarında Filistin bayrağıyla çıktı. Fransız oyuncunun o anları taraftarların da dikkatini çekti.
FİLİSTİN’İ UNUTMADI
Boey’in, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek vermek amacıyla bayrak taşıdığı görüldü. Yıldız futbolcu kupa töreni boyunca Filistin bayrağını omuzlarından indirmedi.
KUTLAMALARDA DİKKAT ÇEKEN ANLARDAN BİRİ OLDU
Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” adı verilen şampiyonluk organizasyonunda yaşanan bu anlar geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı. Taraftarlar da Boey’e destek verdi.