Sacha Boey'dan şampiyonluk kutlamasında alkış alan hareket

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, şampiyonluk kutlamalarına omuzlarında Filistin bayrağıyla çıktı. Fransız oyuncunun hareketi dikkat çekti.

OMUZLARINDA FİLİSTİN BAYRAĞIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey, RAMS Park’taki şampiyonluk kutlamalarına omuzlarında Filistin bayrağıyla çıktı. Fransız oyuncunun o anları taraftarların da dikkatini çekti.

FİLİSTİN’İ UNUTMADI

Boey’in, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek vermek amacıyla bayrak taşıdığı görüldü. Yıldız futbolcu kupa töreni boyunca Filistin bayrağını omuzlarından indirmedi.

KUTLAMALARDA DİKKAT ÇEKEN ANLARDAN BİRİ OLDU

Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” adı verilen şampiyonluk organizasyonunda yaşanan bu anlar geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı. Taraftarlar da Boey’e destek verdi.

